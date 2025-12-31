Курганцы вспомнили магазин «Березка», где торговали за валюту

Товары в курганском магазине продавали за чеки и доллары.
На улице Советской в Кургане работал магазин «Березка», где за валюту и чеки можно было купить недоступные, дефицитные для большинства граждан товары. Об этом URA.RU рассказал горожанин Виктор, у которого тетя там трудилась продавцом в советское время.
«Импортные джинсы, магнитофоны, косметику продавали в “Березке”. Это было сказочное место, где курганцы покупали вещи, которые можно было увидеть только в зарубежных фильмах», — сообщил горожанин.
В здании магазина теперь находится ресторан.
Магазин находился в бывшем здании купца Ивана Колпакова. В настоящее время там работает ресторан Santa Fe.