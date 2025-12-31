За украшение автомобиля гирляндами грозит лишение прав

Сотрудник ГИБДД сочтет это нарушением безопасности.
Российских автомобилистов могут лишить водительских прав на срок до одного года за украшение машин красными гирляндами, установленных снаружи автомобиля. Об этом сообщил сопредседатель Ивановского регионального отделения «Народного фронта», автоюрист и судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
«Крепление гирлянд красного цвета спереди и белого сзади автомобиля запрещено и карается лишением прав на срок от полугода до года. Дело в том, что подобное размещение световых приборов имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами», — рассказал Касьяненко в беседе с РИА Новости.
По словам автоэксперта, помимо лишения прав к нарушителям могут применять и иные меры. В частности, возможна конфискация самих гирлянд как незаконно установленного оборудования. Водителей также обяжут убрать всю несоответствующую нормам подсветку и вернуть автомобиль к заводской комплектации.