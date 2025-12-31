За украшение автомобиля гирляндами грозит лишение прав

«Крепление гирлянд красного цвета спереди и белого сзади автомобиля запрещено и карается лишением прав на срок от полугода до года. Дело в том, что подобное размещение световых приборов имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами», — рассказал Касьяненко в беседе с РИА Новости.