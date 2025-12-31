Экс-мэр Магаса Аушев отправился на СВО

НАЛЬЧИК, 31 дек — РИА Новости. Суд в Ингушетии приостановил производство по уголовному делу в отношении обвиняемого в превышении должностных полномочий бывшего главы столицы республики Магаса Усмана Аушева в связи с тем, что тот заключил контракт и отправился на СВО, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
В сентябре 2024 года полиция сообщила о задержании в Грозном находящегося в федеральном розыске за превышение должностных полномочий Аушева. Экс-чиновник был арестован, затем его перевели под домашний арест. В июне 2025 года уголовное дело в отношении него было направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в январе 2023 года Аушев, действуя в интересах своего знакомого, вопреки интересам службы утвердил сметы и справки о стоимости работ с заведомо завышенными требованиями ценообразования по договорам, заключенным с ООО «Замок-5» на выполнение ремонтных работ по замене наружных сетей электроснабжения в Магасе. В результате муниципалитету причинен ущерб в размере свыше 3,3 миллиона рублей.
«Суд приостановил производство по делу в отношении Аушева в связи с тем, что он заключил контракт и убыл для несения службы в зону проведения специальной военной операции», — сказал собеседник агентства.