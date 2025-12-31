Экс-мэр Магаса Аушев отправился на СВО

В сентябре 2024 года полиция сообщила о задержании в Грозном находящегося в федеральном розыске за превышение должностных полномочий Аушева. Экс-чиновник был арестован, затем его перевели под домашний арест. В июне 2025 года уголовное дело в отношении него было направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.