Стало известно, каким майонезом жители Тюмени, ХМАО и ЯНАО заправляют салаты

В целом по России на долю трех крупнейших брендов майонеза приходится 46% совокупных продаж в натуральном выражении (в 2024 году этот показатель составлял 45%). В число лидеров входят: «Махеевъ» с рыночной долей 29% (против 28% в 2024 году), «Слобода» с долей 10% (показатель не изменился за год) и «Янта» с долей 7% (также без изменений по сравнению с прошлым годом).