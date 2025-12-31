Стало известно, каким майонезом жители Тюмени, ХМАО и ЯНАО заправляют салаты

Уральцы выбирают майонез местного бренда.
Жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО предпочитают покупать майонез местного бренда «ЕЖК». К такому выводу пришла ИТ-компания «Эвотор».
«Во многих регионах популярны местные локальные бренды [майонеза]. Например, на Урале сильные позиции занимает “ЕЖК”: Свердловская область ― 90%, Курганская область ― 64%, Тюменская область ― 33%, ХМАО ― 78%, ЯНАО ― 39%», — пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков.
В некоторых регионах ситуация аналогичная. Так, например, майонез под маркой «Московский Провансаль» занимает лидирующие позиции по доле потребления в Москве и области, Калужской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. Продукт «Новосибирский Провансаль» является наиболее популярным в Новосибирске, а «Саратовский Провансаль» — в Саратове, сообщает издание.
В целом по России на долю трех крупнейших брендов майонеза приходится 46% совокупных продаж в натуральном выражении (в 2024 году этот показатель составлял 45%). В число лидеров входят: «Махеевъ» с рыночной долей 29% (против 28% в 2024 году), «Слобода» с долей 10% (показатель не изменился за год) и «Янта» с долей 7% (также без изменений по сравнению с прошлым годом).
