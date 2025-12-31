Ричмонд
Испанский суд выплатит один миллион евро девушке за ее подмену в роддоме

Суд Испании выплатит около одного миллиона евро женщине, которую по ошибке подменили в роддоме. Об этом в среду, 24 декабря, рассказали в The Brussels Times.

В июне 2002 года в больнице Логроньо врачи перепутали младенцев. Только спустя почти два десятка лет одна из итальянок обнаружила, что выросла в неродной семье.

В 2021 году обе пострадавшие решили пройти ДНК-тест. Результаты убедили девушек в том, что при рождении их подменили.

Изначально власти предложили каждой из пострадавших по 850 тысяч евро, однако эта сумма их не устроила. Кроме того, биологической матери одной из девочек не стало в 2018 году.

В итоге суд учел «необратимые последствия» и назначил новую компенсацию. Теперь вторая жертва врачебной ошибки требует три миллиона евро, передает издание.

Похожая история произошла и в Норвегии. В 1965 году там подменили двух новорожденных детей, однако об этом стало известно только спустя 50 лет.

В сентябре также стало известно о другом необычном случае. Москвич в 52 года узнал, что всю жизнь носил другую фамилию. Ему пришлось обратиться в суд, чтобы восстановить получить наследство.