МВД: На Камчатке выявили хищение почти миллиарда рублей из денег на проекты инфраструктуры

На Камчатке трое подельников похитили средства из госпрограммы развития региона.

Источник: Комсомольская правда

В Камчатском крае выявлено хищение более 930 млн рублей из госпрограммы развития региона. Об этом информирует пресс-служба МВД России.

Сообщается, что в хищении подозреваются генеральный директор организации-подрядчика из Санкт-Петербурга и двое его сообщников. Деньги, которые предназначались для развития инфраструктуры в регионе, они похитили в 2022—2023 годах. Возбуждено уголовное дело.

«В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 300 млн рублей», — сказано в релизе.

Ранее сообщалось, что по подозрению в коррупционных преступлениях в 2025 году задержаны 2 бывших губернатора и 27 руководителей уровня замгубернатора. Если же считать вместе попавшими под «уголовку» мэрами и депутатами, получится 101 человек.

Тем временем председатель СК России Бастрыкин рассказал о технике будущего, которая победит коррупцию, и работе с Интерполом.

Также глава СК заявил, что следователи стали вдвое чаще посещать трудовые коллективы, чтобы на реальных примерах разъяснять госслужащим, к чему приводит коррупционное поведение.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше