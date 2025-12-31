МВД: На Камчатке выявили хищение почти миллиарда рублей из денег на проекты инфраструктуры

В Камчатском крае выявлено хищение более 930 млн рублей из госпрограммы развития региона. Об этом информирует пресс-служба МВД России.
Сообщается, что в хищении подозреваются генеральный директор организации-подрядчика из Санкт-Петербурга и двое его сообщников. Деньги, которые предназначались для развития инфраструктуры в регионе, они похитили в 2022—2023 годах. Возбуждено уголовное дело.
«В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 300 млн рублей», — сказано в релизе.
Ранее сообщалось, что по подозрению в коррупционных преступлениях в 2025 году задержаны 2 бывших губернатора и 27 руководителей уровня замгубернатора. Если же считать вместе попавшими под «уголовку» мэрами и депутатами, получится 101 человек.
Тем временем председатель СК России Бастрыкин рассказал о технике будущего, которая победит коррупцию, и работе с Интерполом.
Также глава СК заявил, что следователи стали вдвое чаще посещать трудовые коллективы, чтобы на реальных примерах разъяснять госслужащим, к чему приводит коррупционное поведение.