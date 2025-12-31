МВД: На Камчатке выявили хищение почти миллиарда рублей из денег на проекты инфраструктуры

Ранее сообщалось, что по подозрению в коррупционных преступлениях в 2025 году задержаны 2 бывших губернатора и 27 руководителей уровня замгубернатора. Если же считать вместе попавшими под «уголовку» мэрами и депутатами, получится 101 человек.