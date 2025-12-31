РИАН: Дед Мороз и Санта-Клаус не имеют отношения к церкви

Священник напомнил, что в дореволюционной России подарки в семьях традиционно дарили на Рождество, и этот обычай был связан с празднованием рождения Христа. После 1917 года религиозная составляющая была вытеснена, а фокус сместился на светский Новый год. Тогда, по словам Феодорита, и произошло окончательное отделение образа дарителя подарков от церковной жизни: святой Николай был выведен из массовой культуры, а его место занял Дед Мороз — уже как светский символ. При этом сегодняшнее восприятие Деда Мороза как доброго новогоднего персонажа не противоречит церковному отношению к детской радости.