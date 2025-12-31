РИАН: Дед Мороз и Санта-Клаус не имеют отношения к церкви

Священослужители подчеркивают светский характер обоих персонажей.
Ни Дед Мороз, ни Санта-Клаус не связаны с церковной традицией и не имеют отношения к православному богослужению. Об этом сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков) российским СМИ.
«Санта-Клаус и Дед Мороз к Церкви отношения не имеют. Спор о том, кто лучше, Дед Мороз или Санта-Клаус, — бессмысленный, потому что Санта-Клаус не воспринимается как святой Николай, хотя изначально это он», — сказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с РИА Новости.
Священник напомнил, что в дореволюционной России подарки в семьях традиционно дарили на Рождество, и этот обычай был связан с празднованием рождения Христа. После 1917 года религиозная составляющая была вытеснена, а фокус сместился на светский Новый год. Тогда, по словам Феодорита, и произошло окончательное отделение образа дарителя подарков от церковной жизни: святой Николай был выведен из массовой культуры, а его место занял Дед Мороз — уже как светский символ. При этом сегодняшнее восприятие Деда Мороза как доброго новогоднего персонажа не противоречит церковному отношению к детской радости.