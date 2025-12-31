Ричмонд
Более 36,1 тыс. москвичей за семь лет получили квартиры в ЮВАО по реновации

За семь лет квартиры в новостройках по программе реновации в Юго-Восточном административном округе получили более 36,1 тыс. жителей 198 старых домов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Источник: Freepik

«Переселение по программе реновации на юго-востоке столицы началось в декабре 2018 года. За семь лет квартиры в новостройках получили свыше 36,1 тыс. жителей 198 старых домов», — говорится в сообщении.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, которую цитируют в тексте, первыми переселяться в новостройку по программе реновации на юго-востоке столицы начали жители д. 101, корп. 2, на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки. «Они получили предложения равнозначного жилья от города в декабре 2018 года. Сейчас договоры на комфортные квартиры здесь заключили более 6,7 тыс. жителей 35 старых домов. Больше правообладателей за семь лет появилось в округе только в районе Люблино — почти 11,6 тыс. москвичей из 59 расселяемых зданий. В Нижегородском районе необходимые для переселения документы оформили более 4,7 тыс. горожан из 30 домов. Город предоставил участникам программы комфортное жилье в новостройках, возведенных в тех же районах, где москвичи проживали ранее», — отметила Соловьева.

Подчеркивается, что современные жилые комплексы проектируются с учетом размещения на первых этажах объектов городской инфраструктуры. Это могут быть магазины, бытовые сервисы, образовательные и медицинские центры, что делает жизнь москвичей более комфортной. К тому же рядом с новостройками создаются детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. Такие меры в рамках программы реновации способствуют созданию более сбалансированной городской среды, где удобно жить и работать.