Более 36,1 тыс. москвичей за семь лет получили квартиры в ЮВАО по реновации

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, которую цитируют в тексте, первыми переселяться в новостройку по программе реновации на юго-востоке столицы начали жители д. 101, корп. 2, на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки. «Они получили предложения равнозначного жилья от города в декабре 2018 года. Сейчас договоры на комфортные квартиры здесь заключили более 6,7 тыс. жителей 35 старых домов. Больше правообладателей за семь лет появилось в округе только в районе Люблино — почти 11,6 тыс. москвичей из 59 расселяемых зданий. В Нижегородском районе необходимые для переселения документы оформили более 4,7 тыс. горожан из 30 домов. Город предоставил участникам программы комфортное жилье в новостройках, возведенных в тех же районах, где москвичи проживали ранее», — отметила Соловьева.