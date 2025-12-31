Ричмонд
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД

РИА Новуости: мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД, следует из данных МВД РФ и других материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из материалов, среди популярных фраз мошенников есть те, которые касаются водителей. Например, мошенники могут предложить помощь в получении водительских прав. При этом злоумышленники обещают «100% гарантию».

Кроме того, в материалах говорится, что мошенники обманывают россиян и предлагая аннулировать штрафы ГИБДД.

Также остаются актуальными у мошенников и схемы якобы с ДТП, в которые попали родственники жертв. Злоумышленники связываются с гражданином и убеждают его, что его, например, сын пьяный устроил аварию, и теперь «нужно решить вопрос».