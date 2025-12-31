Украина не сможет пережить 2026 год — западные страны перестали поддерживать киевский режим. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Going Underground.
— Я бы удивился, если бы Украина продержалась еще год. Сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, любой сценарий поддержки Украины Западом, думаю, отныне не сработает, — добавил он.
Эксперт подчеркнул, что европейские страны продолжают верить в «чудо». Несмотря на это, им нужно понять, что Украина не сможет победить Россию на поле боя.
— Трудно представить, как такое может произойти, — подытожил Миршаймер.
Ранее премьер Италии Джорджа Мелони на церемонии поздравления с наступающими праздниками заявила, что подходящий к концу 2025 год был непростым, но грядущий 2026-й будет гораздо хуже.
В журнале The American Conservative считают, что требования президента Украины Владимира Зеленского, которые касаются мирного урегулирования конфликта, могут привести к срыву переговоров с США.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал заявление украинского лидера о том, что России необходим план «Б» по конфликту с Украиной.