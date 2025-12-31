Ричмонд
Старейшая в мире кошка Флосси отметила 30-летний юбилей: она пережила трех хозяев

Старейшей в мире кошке Флосси исполнилось 30 лет.

Источник: Комсомольская правда

Старейшая в мире кошка отпраздновала юбилей, 29 декабря ей исполнилось 30 лет. Об этом информирует издание Dexerto.

Речь идёт о британской короткошёрстной кошке Флосси, которая в ноябре 2022 года была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая кошка. На тот момент ей было 26 лет и 316 дней. Сейчас возраст Флосси соответствует возрасту 140−160-летнего человека.

За долгую жизнь кошка пережила трёх хозяев. У неё есть проблемы со слухом и зрением, но для своего возраста Флосси демонстрирует неплохую активность, она даже периодически играет, правда, в довольно спокойные игры.

Подробнее о жизни Флосси читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в США засохла самая старая яблоня в Новом свете, которая была героиней красивой легенды о любви.

Также сообщалось, что самая старая птица в мире отложила яйцо в 74 года, причём пташка Уиздом пережила биолога, который окольцевал ее в 1956 году.

Как собака получила в наследство $372 млн., а обезьяна — 88 млн, читайте здесь на KP.RU.