Старейшая в мире кошка Флосси отметила 30-летний юбилей: она пережила трех хозяев

Речь идёт о британской короткошёрстной кошке Флосси, которая в ноябре 2022 года была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая кошка. На тот момент ей было 26 лет и 316 дней. Сейчас возраст Флосси соответствует возрасту 140−160-летнего человека.