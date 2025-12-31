Старейшая в мире кошка Флосси отметила 30-летний юбилей: она пережила трех хозяев

Старейшая в мире кошка отпраздновала юбилей, 29 декабря ей исполнилось 30 лет. Об этом информирует издание Dexerto.
Речь идёт о британской короткошёрстной кошке Флосси, которая в ноябре 2022 года была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая кошка. На тот момент ей было 26 лет и 316 дней. Сейчас возраст Флосси соответствует возрасту 140−160-летнего человека.
За долгую жизнь кошка пережила трёх хозяев. У неё есть проблемы со слухом и зрением, но для своего возраста Флосси демонстрирует неплохую активность, она даже периодически играет, правда, в довольно спокойные игры.
