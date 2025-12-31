Ричмонд
Politico: Берлин подготовил план на случай военного конфликта в рамках НАТО

Власти Германии разработали закрытый план действий на случай военного конфликта в рамках НАТО. Об этом сообщили в Politico, ссылаясь на конфиденциальный документ.

В нем описана модель эскалации конфликта в пять этапов. На данный момент страна находится на первом — выявление угроз и подготовка логистики.

Германия в случае войны станет транзитным узлом для войск союзников. Из-за этого она будет являться приоритетной целью для атак с использованием дальнобойных систем.

Основная задача документа — обеспечить слаженность действий военных и гражданских структур. Берлин взял на себя ключевую роль в планировании укрепления альянса.

Ранее глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников выразил мнение, что отношения между Москвой и ЕС еще можно восстановить, так как у ЕК тоже есть свой «срок годности».

Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, в свою очередь, намерены заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе «новый железный занавес».

Западные СМИ также сообщили, что конфликт между Россией и странами НАТО может привести к падению мирового ВВП на 1,3 процента и обойдется в 1,5 триллиона долларов.

