Politico: Берлин подготовил план на случай военного конфликта в рамках НАТО

Власти Германии разработали закрытый план действий на случай военного конфликта в рамках НАТО. Об этом сообщили в Politico, ссылаясь на конфиденциальный документ.
В нем описана модель эскалации конфликта в пять этапов. На данный момент страна находится на первом — выявление угроз и подготовка логистики.
Германия в случае войны станет транзитным узлом для войск союзников. Из-за этого она будет являться приоритетной целью для атак с использованием дальнобойных систем.
Основная задача документа — обеспечить слаженность действий военных и гражданских структур. Берлин взял на себя ключевую роль в планировании укрепления альянса.
Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, в свою очередь, намерены заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе «новый железный занавес».
Западные СМИ также сообщили, что конфликт между Россией и странами НАТО может привести к падению мирового ВВП на 1,3 процента и обойдется в 1,5 триллиона долларов.