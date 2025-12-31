Бился за Днепр. Как топограф из Иркутска стал героем СССР

Смелость и решимость Николая Кириллова, уроженца Иркутска, при форсировании Днепра принесли ему звание Героя Советского Союза. О жизни сибиряка, полной испытаний и героических поступков, читайте на irk.aif.ru.
От картографа до солдата.
Николай Михайлович Кириллов родился 16 ноября 1922 года в Иркутске, в рабочей семье. После окончания восьми классов школы выучился в Иркутском топографическом техникуме на землемера. До призыва на фронт Николай успел поработать топографом в областном земельном отделе, чертя карты и не подозревая, что вскоре ему придется ориентироваться на поле войны.
В октябре 1941 года Кириллов был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Однако на передовую сибиряк отправился не сразу.
«Армии были нужны пехотные командиры, и Н. М. Кириллов с несколькими сотнями таких же молодых юношей, как он сам, попал во 2-е Омское пехотное училище. Быстро промелькнули дни учёбы, которая в военное время была коротка — фронт ждал пополнения. И уже в мае 1942 года младший лейтенант Кириллов во главе минометного взвода 636-го стрелкового полка 160-й дивизии принимает боевое крещение под Воронежем. Смело вёл себя в бою молодой лейтенант. Взвод 88-миллиметровых миномётов Кириллова был лучшим в батальоне, и его бросали на самые ответственные участки. В июле 1942 года в воронежских боях его тяжело ранило», — говорится в очерке, посвящённом Николаю Кириллову, в книге «Золотые звёзды иркутян».
Оправившись после ранения, сибиряк вернулся в свою часть, которая ожесточённо сражалась на Северном Донце. Здесь 12 апреля 1943 года он получил свою первую боевую награду — медаль «За отвагу». А за бои на Курской дуге Кириллова наградили орденом Красной Звезды. Был он и в числе героев — освободителей Белгорода.
К сентябрю 1943 года гвардии лейтенант Николай Кириллов занимал должность парторга батальона 273-го гвардейского стрелкового полка в составе 89-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта. Именно в этот период развернулись драматические события битвы за Днепр — одного из самых масштабных и кровопролитных сражений Великой Отечественной.
29 сентября 1943 года, возглавив ударную группу из коммунистов, Николай Кириллов проявил исключительную храбрость. Он одним из первых осуществил переправу через Днепр вблизи села Келеберда, расположенного в Кременчугском районе Полтавской области Украинской ССР. Пройдя сквозь шквал вражеского огня, его группа закрепилась на западном берегу реки, где приняла активное участие в тяжелейших боях за удержание и расширение стратегически важного плацдарма.
5 октября, когда противник предпринял яростную контратаку, во главе двенадцати отважных бойцов он бесстрашно бросился навстречу врагу. В время рукопашной схватки, полной отчаяния и ярости, Николай Кириллов лично уничтожил восемь гитлеровцев, показав пример мужества и стойкости своим подчинённым.
После войны.
За мужество и героизм при форсировании Днепра Николай Кириллов был удостоен почётного звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» под номером 2543. Эта высшая воинская награда стала заслуженным признанием его доблести и самопожертвования.
В 1945 году Николай Кириллов завершил обучение на Московских командных пехотных курсах. В том же году ему довелось участвовать и в завершающих боях советско-японской войны — вместе с другими воинами сибиряк освобождал Порт-Артур.
В родной Иркутск майор Кириллов вернулся в 1947 году — командовал ротой военных переводчиков, служил в авиационно-техническом училище и даже избирался в депутаты городского совета. Однако последствия трёх тяжёлых ранений давали о себе знать, и в 1953 году Николай Михайлович уволился в отставку. Он переехал в Краснодар, где нашел работу контролёром в центральной измерительной лаборатории местного завода электроизмерительных приборов. Несмотря на болезнь, активно участвовал в общественной жизни и как участник войны горячо выступал за мир на митингах против атомного оружия. Николай Михайлович умер 21 июля 1963 года — ему было всего сорок лет.