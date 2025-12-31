Бился за Днепр. Как топограф из Иркутска стал героем СССР

«Армии были нужны пехотные командиры, и Н. М. Кириллов с несколькими сотнями таких же молодых юношей, как он сам, попал во 2-е Омское пехотное училище. Быстро промелькнули дни учёбы, которая в военное время была коротка — фронт ждал пополнения. И уже в мае 1942 года младший лейтенант Кириллов во главе минометного взвода 636-го стрелкового полка 160-й дивизии принимает боевое крещение под Воронежем. Смело вёл себя в бою молодой лейтенант. Взвод 88-миллиметровых миномётов Кириллова был лучшим в батальоне, и его бросали на самые ответственные участки. В июле 1942 года в воронежских боях его тяжело ранило», — говорится в очерке, посвящённом Николаю Кириллову, в книге «Золотые звёзды иркутян».