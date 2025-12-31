Расширение терминала в Находке отложено

Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на мэра города Тимура Магинского. Магинский подчеркнул, что хотя ВСК владеет крупным терминалом и планировала значительные инвестиции в развитие инфраструктуры, текущий проект расширения временно приостановлен. «До 2030 года в транспортно-логистический комплекс ВСК собирались вложить около 105 млрд рублей, но на данный момент проект приостановлен», — сказал он.