Расширение терминала в Находке отложено

Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на мэра города Тимура Магинского. Магинский подчеркнул, что хотя ВСК владеет крупным терминалом и планировала значительные инвестиции в развитие инфраструктуры, текущий проект расширения временно приостановлен. «До 2030 года в транспортно-логистический комплекс ВСК собирались вложить около 105 млрд рублей, но на данный момент проект приостановлен», — сказал он.
Контейнерный терминал ВСК является одним из крупнейших на Дальнем Востоке России. В 2022 году группа Global Ports (ныне входит в холдинг «Дело») и Корпорация развития Дальнего Востока подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий масштабную модернизацию терминала. Компания планировала реконструкцию железнодорожного узла, причалов, складских площадей, а также приобретение современного оборудования. На прилегающей территории площадью 47 гектаров планировалось построить новый контейнерный терминал, что позволило бы увеличить мощность объекта в 2,5 раза — до 1,7 млн TEU в первой половине 2030-х годов.
По оценке ВСК, проект способствовал бы развитию контейнерного рынка и внешней торговли России, создал бы 1,4 тысячи новых рабочих мест и увеличил бы налоговые поступления в бюджет региона.