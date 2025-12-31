Ричмонд
72 камеры добавили для видеонаблюдения за лесными пожарами в Иркутской области

Это позволит контролировать труднодоступные северные территории.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье существенно расширили систему видеомониторинга лесов — дополнительно установили 72 видеокамеры для отслеживания возгораний. Теперь общее число камер лесопожарного мониторинга в регионе достигло 124 единиц.

Установлена видеостена в здании Иркутской базе авиационной и наземной охраны лесов. Конструкция объединяет девять мониторов, на которые в режиме реального времени выводится изображение со всех камер наблюдения.

Министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин объяснил принцип размещения новых камер: их расположение тщательно продумано с учетом частоты возникновения пожаров в лесах. Расширение сети видеонаблюдения позволит контролировать труднодоступные северные территории.

