72 камеры добавили для видеонаблюдения за лесными пожарами в Иркутской области

В Приангарье существенно расширили систему видеомониторинга лесов — дополнительно установили 72 видеокамеры для отслеживания возгораний. Теперь общее число камер лесопожарного мониторинга в регионе достигло 124 единиц.
Установлена видеостена в здании Иркутской базе авиационной и наземной охраны лесов. Конструкция объединяет девять мониторов, на которые в режиме реального времени выводится изображение со всех камер наблюдения.
Министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин объяснил принцип размещения новых камер: их расположение тщательно продумано с учетом частоты возникновения пожаров в лесах. Расширение сети видеонаблюдения позволит контролировать труднодоступные северные территории.
