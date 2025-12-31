Подборка: что можно и нельзя дарить на этот Новый год

Эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini объяснила, что нельзя дарить на Новый год Красного Огненного Коня, чтобы «не разозлить символ года».
- По словам эксперта, есть категория подарков, которые нельзя дарить на любые праздники — это колючие предметы или те, которыми можно что-то резать. Речь идет, в частности, о столовых наборах, в которых есть вилки и ножи, наборы для шитья с иглами и ножницами.
- Не стоит дарить даже сувенирные ножи или сабли. А еще плохой подарок — броши. Эти все предметы ни в коем случае нельзя дарить, потому что они символизируют прерывание связи, «колючие» слова.
- Также не нужно дарить зеркало. Это такой довольно интимный подарок, и человек должен сам себе покупать зеркало, чтобы оно имело чистую энергетику.
- Нельзя дарить то, что сдерживает, к чему-то привязывает, в частности, к дому, несет энергетику земли и вообще то, что мешает человеку двигаться дальше. Например, речь идет о таких вещах: галстуки, браслеты, кастрюли, вазоны, большие статуэтки.
- Специалист добавила, что нельзя дарить на Новый год часы, поскольку это такая вещь, которая ограничивает время, «запихивает его в рамки».
- Не надо дарить то, что подчеркивает теневую сторону Огненной Лошади — агрессивность.
Стихия символа следующего года — огонь, поэтому можно презентовать то, что будет светить, дарить свое тепло. Очень хороший подарок на Новый год 2026 — набор свечей. Еще можно подарить небольшой светильник или какие-то вещи, необходимые для камина. Можно дарить средства для волос, поскольку лошади славятся своей пышной гривой.