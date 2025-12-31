Ричмонд
На усиленный режим работы перевели больницы Астаны

На период новогодних праздников медорганизации столицы будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить всех необходимой помощью, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ.

Источник: Nur.kz

В Астане функционируют 42 организации первичной медико-санитарной помощи. В амбулаторно-поликлинических учреждениях утверждены графики дежурств врачей общей практики, педиатров, среднего медицинского персонала и дежурных администраторов.

В праздничные и выходные дни обеспечено обслуживание пациентов с неотложными состояниями, проведение осмотров, выдача рецептов и продление листов временной нетрудоспособности. В поликлиниках фильтр-кабинеты будут работать ежедневно с 08:00 до 18:00 по утвержденным графикам.

Кабинеты неотложной помощи работают в полном объеме. Приемные отделения стационаров функционируют круглосуточно. Обеспечено дежурство профильных специалистов, среднего медицинского персонала и диагностических служб, таких как лаборатория и лучевая диагностика.

Сформированы резервные бригады медицинских работников для оперативного реагирования на возможное увеличение обращений населения. «Скорая медицинская помощь и службы экстренного реагирования работают в штатном круглосуточном режиме. Взаимодействие между поликлиниками, приемными отделениями стационаров и службой скорой помощи налажено. Контроль за работой медицинских организаций в праздничные дни осуществляется круглосуточно», — сообщили в Управлении общественного здравоохранения.