На усиленный режим работы перевели больницы Астаны

В Астане функционируют 42 организации первичной медико-санитарной помощи. В амбулаторно-поликлинических учреждениях утверждены графики дежурств врачей общей практики, педиатров, среднего медицинского персонала и дежурных администраторов.
В праздничные и выходные дни обеспечено обслуживание пациентов с неотложными состояниями, проведение осмотров, выдача рецептов и продление листов временной нетрудоспособности. В поликлиниках фильтр-кабинеты будут работать ежедневно с 08:00 до 18:00 по утвержденным графикам.
Кабинеты неотложной помощи работают в полном объеме. Приемные отделения стационаров функционируют круглосуточно. Обеспечено дежурство профильных специалистов, среднего медицинского персонала и диагностических служб, таких как лаборатория и лучевая диагностика.
Сформированы резервные бригады медицинских работников для оперативного реагирования на возможное увеличение обращений населения. «Скорая медицинская помощь и службы экстренного реагирования работают в штатном круглосуточном режиме. Взаимодействие между поликлиниками, приемными отделениями стационаров и службой скорой помощи налажено. Контроль за работой медицинских организаций в праздничные дни осуществляется круглосуточно», — сообщили в Управлении общественного здравоохранения.