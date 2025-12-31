На усиленный режим работы перевели больницы Астаны

В праздничные и выходные дни обеспечено обслуживание пациентов с неотложными состояниями, проведение осмотров, выдача рецептов и продление листов временной нетрудоспособности. В поликлиниках фильтр-кабинеты будут работать ежедневно с 08:00 до 18:00 по утвержденным графикам.