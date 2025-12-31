Столетняя комета покажет землянам шоу 1 января: где его можно увидеть

Напомним, загадочная комета 3I/ATLAS, которая дала обильную пищу для конспирологических теорий тем, что меняла цвет, скорость и направление движения и испускала странные сигналы, благополучно пролетела мимо Земли. Какие ещё гости из космоса озадачили землян в 2025 году, читайте здесь на KP.RU.