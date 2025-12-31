Столетняя комета покажет землянам шоу 1 января: где его можно увидеть

Необычное астрономическое явление ожидается 1 января 2026 года. Речь идёт о проявлении метеорной активности потока кометы 255P/Levy. Проще говоря, земляне смогут впервые увидеть хвост этой кометы.
«1 января 2026 года не исключены слабые проявления активности от шлейфа кометы 255P/Levy, который был выброшен ей в 1897 году. Данное событие представляет научный интерес: у астрофизиков будет возможность впервые зафиксировать активность нового потока», — сказал ТАСС ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.
Зрелище смогут наблюдать жители Евразии, Северной Америки и Гренландии, однако наблюдению может помешать почти полная Луна, добавил учёный.
