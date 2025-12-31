Врач назвала простой продукт, который замедляет старение

В погоне за «омолаживающими» продуктами многие ищут экзотику, хотя полезное может быть совсем рядом. Обычные орехи, которые часто воспринимают просто как перекус, на самом деле способны поддерживать здоровье и замедлять процессы старения. Об этом KP.RU рассказала наш эксперт, врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Ширшова.
«Причина в том, что цельный орех вместе с кожурой содержит больше антиоксидантов — токоферолов (витамина Е), ниацина (NAD -предшественник), ресвератрола и полифенолов. Эти вещества гасят окислительный стресс и уменьшают воспаление — два главных “ускорителя старения”, — поделилась медик.
Эксперт добавила, что, например, цельный арахис поддерживает кишечную микробиоту. Это связано с выработкой веществ, которые помогают снижать уровень гормона стресса кортизола. При этом врач подчеркнула, что рассчитывать на чудо не стоит — длина теломер во многом определяется наследственностью, и один продукт не способен продлить жизнь сам по себе.
По словам Ширшовой, орехи работают как часть общего «омолаживающего» питания. Исследования показывают, что их регулярное употребление связано с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Оптимальный вариант — небольшая горсть орехов в день в рамках сбалансированного рациона.
Ранее гастроэнтеролог Али Альмасри составил рейтинг самых полезных орехов. Грецкий орех специалист назвал «чемпионом по альфа-линоленовой омега-3».