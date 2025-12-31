Врач назвала простой продукт, который замедляет старение

В погоне за «омолаживающими» продуктами многие ищут экзотику, хотя полезное может быть совсем рядом. Обычные орехи, которые часто воспринимают просто как перекус, на самом деле способны поддерживать здоровье и замедлять процессы старения. Об этом KP.RU рассказала наш эксперт, врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Ширшова.