Курганский лицей, где жаловались на тараканов, полностью отремонтируют

Игорь Едомских лишился должности директора Лесниковского лицея, в котором ученики жаловались на полчища тараканов. Его уволили в начале сентября 2025 года без двухнедельной отработки. В лицее в период руководства Едомских возникло несколько скандальных ситуаций: родителям предложили разделить детей из-за стоимости меню, а пятиклассников занять обязанностями уволившейся уборщицы.