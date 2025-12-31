Курганский лицей, где жаловались на тараканов, полностью отремонтируют

Здание лицея в Кетовском округе капитально обновят.
На капремонт Лесниковского лицея в Курганской области направили 61 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. Ранее в учебном заведении жаловались на полчища тараканов, из-за которых уволили директора.
«Капитальный ремонт здания Лесниковского лицея имени Героя России Тюнина в Кетовском округе. Начальная цена контракта 61 млн 838 тысяч рублей», — сообщается на сайте госзакупок. Работы планируется завершить в августе 2026 года.
Игорь Едомских лишился должности директора Лесниковского лицея, в котором ученики жаловались на полчища тараканов. Его уволили в начале сентября 2025 года без двухнедельной отработки. В лицее в период руководства Едомских возникло несколько скандальных ситуаций: родителям предложили разделить детей из-за стоимости меню, а пятиклассников занять обязанностями уволившейся уборщицы.