Китайская закусочная закрылась в центре Иркутска

В соцсетях китайской закусочной, которая располагалась в центре Иркутска, сообщили о закрытии заведения. В последний раз кафе работало до 23 часов 30 декабря 2025 года.
— Спасибо каждому, кто был с нами: кто заходил просто поесть лапшу, кто приходил за вайбом китайской улочки, кто смеялся, приводил друзей, возвращался снова, — написали хозяева закусочной.
Заведение принимало гостей на улице Карла Маркса с февраля 2024 года. Причина закрытия не уточняется.
Напомним, 24-летний Влад-Даниил Сухоруков вырос в Москве — там у него было все. Семья, друзья, учеба в университете. Но вот неожиданно парень решил приехать в город, в котором родился и понял, что это место, где хочется остаться. Вот уже три года он живет в Иркутске, восхищаясь его архитектурой и людьми. Подробности — в материале КП-Иркутск.