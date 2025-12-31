Ричмонд
Китайская закусочная закрылась в центре Иркутска

Последним рабочим днем заведения стало 30 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях китайской закусочной, которая располагалась в центре Иркутска, сообщили о закрытии заведения. В последний раз кафе работало до 23 часов 30 декабря 2025 года.

— Спасибо каждому, кто был с нами: кто заходил просто поесть лапшу, кто приходил за вайбом китайской улочки, кто смеялся, приводил друзей, возвращался снова, — написали хозяева закусочной.

Заведение принимало гостей на улице Карла Маркса с февраля 2024 года. Причина закрытия не уточняется.

Заведение принимало гостей на улице Карла Маркса с февраля 2024 года. Причина закрытия не уточняется.