В Госдуме предупредили об изменениях по выплатам на ребенка

Она подчеркнула, что для работодателей такие выплаты остаются добровольными. По ее словам, механизм будет понятным и прозрачным: компании смогут сами решать, как часто и в каком размере оказывать помощь, закрепляя это во внутренних документах. Полуянова отметила, что многие работодатели уже сейчас поддерживают сотрудников с детьми, а новые налоговые льготы должны упростить им эту работу.