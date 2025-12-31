В Госдуме предупредили об изменениях по выплатам на ребенка

Новая мера позволит использовать средства на действительно важные вещи в первые месяцы жизни ребенка.
В России с 1 января 2026 года выплаты от работодателя при рождении или усыновлении ребенка до одного миллиона рублей освободят от НДФЛ и страховых взносов. Об этом сообщила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
«В России с 1 января 2026 года начнет действовать норма, направленная на дополнительную поддержку семей и создание более комфортных условий для родителей. Речь идет об увеличении необлагаемой налогом материальной помощи от работодателей при рождении или усыновлении ребенка до одного миллиона рублей», — сказала Полуянова РИА Новости. По ее словам, это позволит семьям получать помощь полностью, без налогов, и тратить деньги на самые важные нужды в первые месяцы жизни ребенка.
Она подчеркнула, что для работодателей такие выплаты остаются добровольными. По ее словам, механизм будет понятным и прозрачным: компании смогут сами решать, как часто и в каком размере оказывать помощь, закрепляя это во внутренних документах. Полуянова отметила, что многие работодатели уже сейчас поддерживают сотрудников с детьми, а новые налоговые льготы должны упростить им эту работу.
Депутат напомнила, что в регионах в 2024 году обсуждали так называемый корпоративный демографический стандарт. Тогда власти и бизнес изучали, как компании помогают семьям работников: выплачивают ли единовременные пособия, предоставляют ли дополнительные дни отпуска, расширяют ли соцпакет. По ее словам, эти обсуждения стали основой для новых решений.
«Это кропотливый труд государства и предпринимательского сообщества — своего рода “дорога с двусторонним движением” в разработке механизмов поддержки работающих родителей. Такие решения не носят разовый характер, а выстраивают долгосрочный подход, в центре которого находится семья и ее благополучие», — заключила парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2026 года необлагаемая НДФЛ и страховыми взносами единовременная выплата от работодателя при рождении ребенка вырастет с 50 тысяч до 1 млн рублей, соответствующие изменения уже приняты. Минтруд пояснял, что компании могут заранее закреплять такие корпоративные выплаты во внутренних актах. Первыми о введении выплат в 1 млн рублей для сотрудников объявили группы компаний «Дело» и «Азот».