Астроном рассказал, кто в России встретит Новый год самыми первыми

Одновременно с Чукоткой Новый год наступит и на Камчатке.
Жители села Уэлен в Чукотском автономном округе встретят Новый год раньше всех в России по астрономическому времени. Об этом сообщил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Маслов. По его словам, Уэлен — самый восточный населенный пункт страны и всей Евразии, поэтому по положению на карте именно там Новый год наступает первым.
«Если речь о самом восточном населенном пункте, то это село Уэлен в Чукотском автономном округе. Если бы наступление Нового года определялось только географической долготой населенного пункта, а не поясным временем, то в нем Новый год наступил бы раньше всего», — сказал Маслов ТАСС. Он подчеркнул, что реальное время наступления полуночи для жителей определяется официальным временем региона.
Маслов отметил, что по поясному времени первыми Новый год в России встретят сразу два региона — Чукотский автономный округ и Камчатский край. Они находятся в часовом поясе МСК + 9. Поэтому полночь 1 января там наступит одновременно на всей территории, независимо от того, насколько восточнее или западнее расположен населенный пункт. В это же время в остальной стране еще будет идти 31 декабря: в Новосибирске, по расчетам астронома, будет 19:00, а в Москве — 15:00.
Село Уэлен находится на берегу Берингова пролива, напротив побережья Аляски. Это самый восточный населенный пункт России и Евразии с постоянным проживанием людей. В поселке живет около 700 человек. Уэлен известен как центр традиционного промысла морских млекопитающих и косторезного искусства чукчей и эскимосов. Климат там арктический: долгие морозы, сильный ветер, суровые зимы. По словам специалистов, из ‑за такого положения на карте Уэлен часто используют как пример, когда объясняют, как меняется дата и время при переходе через линии часовых поясов и как «растягивается» наступление Нового года в такой большой стране, как Россия.
Жители Уэлена традиционно встретят Новый год раньше всех в России. В большинстве других регионов праздник начнется позже и пройдет при обычной зимней погоде, в целом подходящей для прогулок. По прогнозу синоптиков, в новогоднюю ночь в Москве, Санкт-Петербурге, а также в городах Урала и Сибири ожидаются небольшие морозы, местами снег и кратковременное похолодание в первые дни января.