Астроном рассказал, кто в России встретит Новый год самыми первыми

Село Уэлен находится на берегу Берингова пролива, напротив побережья Аляски. Это самый восточный населенный пункт России и Евразии с постоянным проживанием людей. В поселке живет около 700 человек. Уэлен известен как центр традиционного промысла морских млекопитающих и косторезного искусства чукчей и эскимосов. Климат там арктический: долгие морозы, сильный ветер, суровые зимы. По словам специалистов, из ‑за такого положения на карте Уэлен часто используют как пример, когда объясняют, как меняется дата и время при переходе через линии часовых поясов и как «растягивается» наступление Нового года в такой большой стране, как Россия.