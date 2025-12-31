Специалист рассказал, считается ли нарушением зажигание бенгальских огней в квартире

Жечь бенгальские они в квартире нельзя — есть риск воспламенения.
За использование бенгальских огней в квартире могут оштрафовать. Об этом сообщил младший научный сотрудник лаборатории физики для нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Никита Безвиконный.
Запрет связан с реальной опасностью возгорания. «Это ограничение обусловлено объективными физико-химическими процессами, сопровождающими горение бенгальских огней. Температура в зоне горения может достигать 1500 , а разлетающиеся раскаленные частицы металла способны преодолевать расстояние вплоть до метра», — сказал Безвиконный в беседе с RT. По его словам, в первую очередь могут загореться шторы, искусственные елки, бумажный декор и мягкая мебель.
Кроме риска пожара, есть и опасность для здоровья, отметил специалист. По его словам, при горении некоторые виды бенгальских огней выделяют в воздух мельчайшие частицы, которые проникают в легкие. Это особенно опасно для детей и людей с заболеваниями дыхательной системы. В закрытом и непроветриваемом помещении концентрация вредных веществ может быстро расти, если пользоваться бенгальскими огнями несколько раз подряд. Эксперт посоветовал выбирать современные светодиодные гирлянды и декоративные огни: они создают праздничную атмосферу без открытого пламени, не загрязняют воздух и не ведут к штрафам за нарушение правил обращения с пиротехникой.
Ранее URA.RU рассказывало, что бенгальские огни относятся к I классу пиротехники и при соблюдении дистанции до 0,5 метра допускаются в помещениях. За нарушение требований пожарной безопасности, в том числе при использовании салютов и другой пиротехники, предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей и выше. В новогодние праздники россияне используют много пиротехники и украшений, которые могут быть потенциально опасны. Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов рассказал «Царьграду» о том, как встретить Новый год безопасно.