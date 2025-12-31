Специалист рассказал, считается ли нарушением зажигание бенгальских огней в квартире

Кроме риска пожара, есть и опасность для здоровья, отметил специалист. По его словам, при горении некоторые виды бенгальских огней выделяют в воздух мельчайшие частицы, которые проникают в легкие. Это особенно опасно для детей и людей с заболеваниями дыхательной системы. В закрытом и непроветриваемом помещении концентрация вредных веществ может быстро расти, если пользоваться бенгальскими огнями несколько раз подряд. Эксперт посоветовал выбирать современные светодиодные гирлянды и декоративные огни: они создают праздничную атмосферу без открытого пламени, не загрязняют воздух и не ведут к штрафам за нарушение правил обращения с пиротехникой.