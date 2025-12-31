Ричмонд
Солдат ВСУ в Гуляйполе помог раненому российскому бойцу и сдался в плен

Украинский военнопленный Сергей Шевченко рассказал, как попал под атаку беспилотника ВСУ, помог раненому солдату Вооруженных сил России (ВС РФ), после чего добровольно сдался в плен.

Военный попал под обстрел украинского дрона — в результате на него обрушилась крыша здания. Шевченко потерял сознание, однако позже очнулся.

— Слышу крики какие-то. Поворачиваю, недалеко от меня пацанчик лежит молодой. Говорю — «ты что, русский?», он — да. Говорю — «ну, а я хохол», — вспоминает пленный.

Затем им пришлось вместе ждать, когда беспилотный летательный аппарат (БПЛА) улетит от них подальше. После к ним пришли сослуживцы российского бойца, которым Шевченко и сдался в плен.

— Я его перевязал, он раненый был. Я ему дал бинты, обезболивающее, — цитирует его РИА Новости.

До этого другой российский военный, находясь в окопе, сбил дрон с помощью рюкзака и спас свою жизнь и жизнь нескольких товарищей.

Еще один интересный случай произошел осенью. Экс-жена бойца ВС РФ передавала ему письма, пока он удерживал опорный пункт. Вернувшись, военнослужащий снова сделал предложение своей избраннице.

