Вы не захотите получить такие «подарки»: какие штрафы могут грозить россиянам в Новый год?

IrkutskMedia, 31 декабря. Наступило время мандаринов, салатов, праздничных огней, весёлых гуляний. Однако у административного законодательства нет новогодних каникул. Многие традиционные для россиян действия могут обернуться денежными санкциями. Эксперты рассказали «Известиям» (18+) о том, за что можно получить ощутимые штрафы.
- Штраф за незаконную рубку ели: сколько стоит новогодняя елка из леса. Незаконная добыча хвойного дерева в лесу может стоить нарушителям от 3 до 4 тысяч рублей. Однако, если причинённый ущерб будет оценён как значительный, то правоохранители могут возбудить уголовное дело, и тогда штраф может достигать 500 тысяч рублей. Безопаснее всего приобрести ёлку на официальном лесном базаре, где на каждое дерево есть документы — товарный ярлык или акт реализации.
- Штраф за нарушение правил использования пиротехники в Новый год. Запуск салютов строго регламентирован в нашей стране. В городах предусмотрены специально отведенные для этого площадки. Запрещено запускать салюты во дворах многоэтажек, вблизи зданий, детских площадок, парковок. Нарушение правил безопасности, а также запуск фейерверка в неположенном месте влечёт за собой административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. В некоторых регионах могут быть установлены и более весомые суммы.
- Где нельзя пить алкоголь в новогоднюю ночь? По словам юристов, употребление спиртного в неположенных местах — одно из самых распространенных нарушений в праздники. Закон запрещает распитие спиртного в парках, скверах, на улицах, во дворах и других общедоступных пространствах. Нарушителю может
грозить штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. В некоторых регионах могут действовать повышенные меры ответственности.
- Штрафы за гирлянды на автомобиле. Можно ли украшать машину к Новому году? Желание установить гирлянды на автомобиль к празднику может нести в себе некоторые риски, утверждают эксперты. Если дополнительная подсветка нарушает требования технического регламента или создает помехи другим участникам движения, является правонарушением. Водитель рискует получить штраф в размере 500 рублей.
- Когда нельзя шуметь на новогодних праздниках? Режим тишины строго регламентирован во всех регионах нашей страны. В ночь с 31 декабря на 1 января, как правило, делается исключение, но уже в последующие дни громкая музыка может обернуться штрафами за нарушение покоя соседей. Санкция за нарушение режима тишины зависит от региона и может составлять от 500 до 3 тысяч рублей.