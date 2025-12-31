Новогоднее настроение ощущают 34% хабаровчан. 39%, открыто заявляют о его отсутствии, а 14% имитируют праздничный настрой ради близких, сообщает пресс-служба SuperJob. В опросе приняли участие экономически активные жители города.
Женщины чаще мужчин отмечают наличие праздничного настроения (38 и 31% соответственно). Представители сильного пола же несколько чаще, чем горожанки, признаются, что имитируют новогодний настрой (17 и 11%).
Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольший оптимизм: новогоднее настроение есть у 38%, среди тех, кто старше, — всего у 30%. Респонденты, которым исполнилось больше 35 лет, значительно чаще открыто говорят об отсутствии предвкушения праздника.
Горожане с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще рассказывали, что уже ощущает новогоднее настроение или имитируют его ради родных, по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.