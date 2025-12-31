Ричмонд
Адвокат с тайником: в СИЗО Владивостока изъяли целый арсенал запрещённых предметов

Телефоны, лезвия, запрещённые лекарства и неизвестная жидкость — всё это пытались провезти в изолятор.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники СИЗО-1 в Владивостоке раскрыли дерзкую попытку контрабанды: адвокат, пришедший на свидание с подозреваемым, пытался провезти в изолятор внушительный набор запрещённых предметов. Тайник был устроен в двойном дне рюкзака, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

«В рюкзаке были обнаружены и изъяты семь сотовых телефонов, две сим-карты, два зарядных устройства, восемь лезвий от канцелярского ножа, четыре стеклянные емкости объёмом 250 мг с неустановленной жидкостью и два полимерных свертка с сильнодействующими медицинскими препаратами», — говорится в сообщении.

Дело передано в полицию — ОП № 1 УМВД по Владивостоку. Ведётся проверка по статьям УК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что любая попытка передачи запрещённых предметов на территорию учреждений УИС строго пресекается и карается по закону.

