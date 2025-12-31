Врач рассказала, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь

Диетолог также напомнила, что шампанское — газированный напиток, который быстро всасывается в кровь и может мгновенно вызывать опьянение. Денисова рекомендовала пить игристое вино только после еды, а также добавлять в него лед, чтобы снизить концентрацию алкоголя и замедлить его всасывание.