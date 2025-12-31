Врач рассказала, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В новогоднюю ночь рекомендуется выпивать не более 200−300 миллилитров шампанского с минимальным содержанием сахара, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова.
«Без шампанского не получится праздник, так что диетологи не запрещают шампанское в новогоднюю ночь, но мера — 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин. Выбирать нужно брют, в нем меньше сахара», — сказала Денисова.
Диетолог также напомнила, что шампанское — газированный напиток, который быстро всасывается в кровь и может мгновенно вызывать опьянение. Денисова рекомендовала пить игристое вино только после еды, а также добавлять в него лед, чтобы снизить концентрацию алкоголя и замедлить его всасывание.
«Откупоренную накануне бутылку шампанского допить допустимо, главное — хранить ее в холодильнике и плотно закрывать, чтобы сохранить вкус и аромат», — отметила врач.
В качестве альтернативы шампанскому на Новый год Денисова назвала сухие вина, в которых мало сахара и отсутствует углекислый газ.