Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев предупредили: с 1 января ГАИ повысит штрафы за нарушения

Изменения затронут превышение скорости, проезд на красный свет и другие распространённые нарушения.

Источник: Om1 Новосибирск

С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые штрафы для водителей. Их значительно увеличат за большинство нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.

«Самое заметное изменение касается превышения скоростного лимита», — уточнили в ведомстве.

За превышение скорости на 20−40 км/ч придётся заплатить 750 рублей вместо прежних 500. Если скорость будет выше на 40−60 км/ч, штраф вырастет до 1,5−2,5 тысячи рублей (сейчас 1−1,5 тысячи). За существенное превышение лимит может составить до 7,5 тысячи рублей.

Также увеличатся штрафы за проезд на красный свет, повторную езду без ОСАГО, непристёгнутый ремень и вождение в нетрезвом виде. Скидка при своевременной оплате штрафа уменьшится с 50 до 25% и будет действовать 30 суток (сейчас 20).