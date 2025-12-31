Новосибирцев предупредили: с 1 января ГАИ повысит штрафы за нарушения

С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые штрафы для водителей. Их значительно увеличат за большинство нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.
«Самое заметное изменение касается превышения скоростного лимита», — уточнили в ведомстве.
За превышение скорости на 20−40 км/ч придётся заплатить 750 рублей вместо прежних 500. Если скорость будет выше на 40−60 км/ч, штраф вырастет до 1,5−2,5 тысячи рублей (сейчас 1−1,5 тысячи). За существенное превышение лимит может составить до 7,5 тысячи рублей.
Также увеличатся штрафы за проезд на красный свет, повторную езду без ОСАГО, непристёгнутый ремень и вождение в нетрезвом виде. Скидка при своевременной оплате штрафа уменьшится с 50 до 25% и будет действовать 30 суток (сейчас 20).