Встречаем 2026 год без ЧП: главные правила безопасности от следкома Приморья

Скоро бой курантов, шампанское и заветное «С Новым годом!». Впереди — долгожданные каникулы: прогулки, горки, гости и беззаботность. Но праздник — не повод терять бдительность. Чтобы веселье не закончилось в травмпункте или где похуже, следком Приморья собрал простые, но жизненно важные правила. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Безопасные развлечения.
Первое, о чем предупреждают сотрудники СК, — это пиротехника. Хлопушки и салюты — это красиво, но только если вы не экономите на безопасности. Покупайте фейерверки только в специализированных магазинах, где есть все сертификаты. Избегайте покупок с рук или в сомнительных палатках. Внимательно читайте инструкцию на упаковке — большинство травм происходят из-за пренебрежения простыми правилами. Запускайте салюты только на открытых, безопасных площадках вдали от домов, машин и скоплений людей. И помните: пиротехника и дети — несовместимы. Даже бенгальские огни и маленькие хлопушки должны быть строго под контролем взрослых.
Не забываем и про зимние забавы. Катайтесь только на безопасных, официально оборудованных горках, расположенных вдали от проезжей части. Особую опасность представляет тюбинг, или «ватрушка». Категорически запрещено привязывать его к транспортным средствам — это смертельно опасно. Спускайтесь по одному, избегая крутых склонов с деревьями, столбами или другими препятствиями.
Домашний уют без происшествий.
Теплый дом — сердце праздника. Чтобы оно не остановилось из-за короткого замыкания или пожара, соблюдайте простые правила электробезопасности. Тщательно проверьте все гирлянды перед использованием. Старые, с потертой изоляцией или мигающие не так, как раньше, — сразу отправляйте в утиль. Никогда не оставляйте включенные гирлянды и электрообогреватели без присмотра, особенно на ночь. Держите все электроприборы подальше от легковоспламеняющихся материалов: штор, елочного дождика, мишуры и сухих букетов. Если вы любите атмосферу живого огня, не оставляйте горящие свечи и бенгальские огни без присмотра. Устанавливайте их на негорючие поверхности и вдали от елки и занавесок.
Сосульки, гололед и трезвый водитель.
Зима украшает город снегом, но таит свои угрозы. Будьте предельно внимательны, выходя на улицу. Смотрите не только под ноги, но и наверх. Обходите стороной крыши и козырьки зданий, с которых могут обрушиться сосульки или снежные глыбы. На гололеде передвигайтесь мелкими, шаркающими шагами, не держите руки в карманах — это поможет удержать равновесие. Выбирайте для прогулок обувь с нескользящей подошвой.
Самое главное правило на дороге — трезвый водитель за рулем. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения остается одной из главных причин страшных, смертельных аварий, особенно в праздники. Если вы планируете выпить — заранее продумайте возвращение домой на такси или с трезвым водителем. Если вы за рулем — только безалкогольные напитки. Это правило, которое не обсуждается.
Праздничный стол: внимание на качество.
Чтобы не встретить новый год в компании врачей «скорой помощи», будьте разборчивы в том, что попадает на ваш стол и в бокалы. Без сожаления отправляйте в мусор продукты с истекшим сроком годности. Не рискуйте, даже если они «выглядят нормально» — отравление может быть тяжелым. Покупайте алкогольные напитки только в проверенных, лицензированных магазинах. Приобретение алкоголя с рук или в сомнительном ларьке — это русская рулетка, которая может привести к тяжелейшему отравлению некачественным суррогатом. И, конечно, знайте свою меру. Праздник — это не соревнование по количеству выпитого. Лучше проснуться утром первого января бодрым и здоровым, чем провести начало года в больнице.
Мошенники не спят.
Пока вы отдыхаете, кибермошенники активно работают. Количество их звонков и фишинговых сообщений резко возрастает в праздничные дни. Будьте начеку. Никогда не верьте срочным звонкам от якобы сотрудников банка, полиции или сообщениям о родственнике в беде. Их стандартный прием — создать панику и заставить вас быстро принять решение. Единственно правильная реакция — повесить трубку и самостоятельно перезвонить в официальную организацию или связаться с близким человеком по известному вам номеру. Не переходите по подозрительным ссылкам в смс и соцсетях с текстом вроде «Вы выиграли приз!» или «Посмотрите, что о вас пишут!». Ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому коды из смс, пин-коды и полные данные ваших банковских карт. Настоящие сотрудники финансовых учреждений никогда не запрашивают эту информацию. Обязательно расскажите о таких схемах своим пожилым родственникам — они часто становятся главной мишенью аферистов.
Пусть Новый 2026 год будет для вас и ваших семей по-настоящему счастливым, светлым и безопасным!