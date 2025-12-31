Встречаем 2026 год без ЧП: главные правила безопасности от следкома Приморья

Чтобы не встретить новый год в компании врачей «скорой помощи», будьте разборчивы в том, что попадает на ваш стол и в бокалы. Без сожаления отправляйте в мусор продукты с истекшим сроком годности. Не рискуйте, даже если они «выглядят нормально» — отравление может быть тяжелым. Покупайте алкогольные напитки только в проверенных, лицензированных магазинах. Приобретение алкоголя с рук или в сомнительном ларьке — это русская рулетка, которая может привести к тяжелейшему отравлению некачественным суррогатом. И, конечно, знайте свою меру. Праздник — это не соревнование по количеству выпитого. Лучше проснуться утром первого января бодрым и здоровым, чем провести начало года в больнице.