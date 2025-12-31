Ричмонд
Спортсмены Хабаровского края завоевали в 2025 году более трех тысяч медалей

Восьми атлетам присвоено звание мастера спорта России международного класса.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровские спортсмены подвели впечатляющие итоги уходящего года, завоевав в общей сложности 3138 медалей различного достоинства. Из них 1116 наград добыто на всероссийских состязаниях и 191 — на международной арене. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Восьми лучшим атлетам края присвоено почетное звание мастера спорта России международного класса. Еще 76 человек стали мастерами спорта России, а шести судьям присвоена всероссийская категория. Всего за год в регионе оформлено 1543 спортивных разряда, что демонстрирует высокий уровень развития спортивной системы.

Традиционно новый спортивный год в Хабаровском крае начнется с массового «Забега обещаний», старт которого намечен на 1 января на краевой набережной. Это мероприятие давно стало визитной карточкой региона и собирает тысячи любителей здорового образа жизни.