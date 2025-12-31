Ричмонд
В Краснодарском крае остановился поезд Ростов-Адлер, задерживаются ещё 18

СКЖД: остановка поезда Ростов-Адлер произошла по техническим причинам.

Источник: Комсомольская правда

Из-за остановки поезда № 442 «Ростов-Адлер» в Краснодарском крае задерживаются ещё 15 пассажирских составов. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

«В 2.05 на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд № 442 сообщением Ростов-Адлер», — сказано в релизе.

В ведомстве добавили, что время задержки некоторых поездов может составить до пяти часов.

Ранее сообщалось, что по необычной причине на несколько часов закрылся испанский аэропорт Ла-Корунья. По взлётной полосе аэропорта бегали дикие кабаны.

Тем временем сотни пассажиров застряли в тоннеле под Ла-Маншем из-за отключения электричества, что парализовало движение поездов между Великобританией и Францией. Пассажиров предупредили о возможных серьезных задержках и отменах рейсов и рекомендовали перенести поездку на другую дату.

