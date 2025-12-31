В Краснодарском крае остановился поезд Ростов-Адлер, задерживаются ещё 18

Из-за остановки поезда № 442 «Ростов-Адлер» в Краснодарском крае задерживаются ещё 15 пассажирских составов. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
«В 2.05 на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд № 442 сообщением Ростов-Адлер», — сказано в релизе.
В ведомстве добавили, что время задержки некоторых поездов может составить до пяти часов.
