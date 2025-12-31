В Краснодарском крае остановился поезд Ростов-Адлер, задерживаются ещё 18

Тем временем сотни пассажиров застряли в тоннеле под Ла-Маншем из-за отключения электричества, что парализовало движение поездов между Великобританией и Францией. Пассажиров предупредили о возможных серьезных задержках и отменах рейсов и рекомендовали перенести поездку на другую дату.