Физики предположили, что мы живем внутри черной дыры

«В классической общей теории относительности черная дыра не позволяет ни одной частице или форме излучения вырваться из ее космической тюрьмы. Для внешнего наблюдателя, когда материальное тело пересекает горизонт событий, все знания о его материальных свойствах теряются. Остаются только новые значения M (масса), J (угловой момент) и Q (электрический заряд). В результате черная дыра поглощает огромное количество информации», — объяснил французский астрофизик Жан-Пьер Люмине в обзоре 2016 года.