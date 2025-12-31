Бизнесмен Колесников сообщил о предложении возглавить СБР

Предпринимателю Сергею Колесникову предлагали возглавить Союз биатлонистов России (СБР). Об этом во вторник, 30 декабря, он рассказал в беседе с РБК.
— Я отказался, потому что участие в качестве президента федерации требует личного участия и личного времени, и погружения в работу. У меня уже со временем тяжело, — отметил он.
Несмотря на это, бизнесмен готов помогать СБР с финансированием. Колесников добавил, что отказался от предложения из-за нежелания получить еще больше нагрузки, передает издание.
