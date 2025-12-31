Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесмен Колесников сообщил о предложении возглавить СБР

Предпринимателю Сергею Колесникову предлагали возглавить Союз биатлонистов России (СБР). Об этом во вторник, 30 декабря, он рассказал в беседе с РБК.

Предпринимателю Сергею Колесникову предлагали возглавить Союз биатлонистов России (СБР). Об этом во вторник, 30 декабря, он рассказал в беседе с РБК.

— Я отказался, потому что участие в качестве президента федерации требует личного участия и личного времени, и погружения в работу. У меня уже со временем тяжело, — отметил он.

Несмотря на это, бизнесмен готов помогать СБР с финансированием. Колесников добавил, что отказался от предложения из-за нежелания получить еще больше нагрузки, передает издание.

Ранее экс-футболиста Ролана Гусева назначили главным тренером «Динамо» до конца сезона. Тренерскую карьеру он начал с командой ЦСКА. Под его руководством она выиграла Молодежную футбольную лигу.

12 ноября серба Деяна Станковича также сняли с поста главного тренера футбольного клуба «Спартак» из-за провальных результатов в Российской премьер-лиге и потери контроля над раздевалкой.

Бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА и игрок сборной России Георгий Щенников, в свою очередь, официально объявил о завершении карьеры в 34 года.