«Сухой закон» введут в Новосибирске на праздничных новогодних площадках

В Новосибирске планируют временно запретить торговлю алкоголем в местах проведения массовых праздничных мероприятий. Проект соответствующего постановления был размещён на официальном портале мэрии города.

Источник: Сиб.фм

Как поясняется в документе, эта мера направлена на обеспечение общественного порядка и предотвращение ЧС в местах массового скопления людей. Торговым точкам рекомендовано в это время переориентироваться на продажу соков, кваса и коктейлей в пластиковой или алюминиевой таре. Продажа напитков в стеклянных бутылках также будет ограничена в целях безопасности.

Запрет будет действовать на главных площадках города. В Театральном сквере алкоголь нельзя будет купить с 15:00 31 декабря до 10:00 1 января. В период Рождества, ограничения затронут территории возле собора Александра Невского (в границах улица Спартака, Советской и Красного проспекта) и Вознесенского собора (в границах улиц Советской, Челюскинцев, Нарымской и 1905 года) с 15:00 6 января до 18:00 7 января.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцев приглашают на новогоднюю праздничную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимцем публики Чебурашкой на катке «Спартак».