«Сухой закон» введут в Новосибирске на праздничных новогодних площадках

Как поясняется в документе, эта мера направлена на обеспечение общественного порядка и предотвращение ЧС в местах массового скопления людей. Торговым точкам рекомендовано в это время переориентироваться на продажу соков, кваса и коктейлей в пластиковой или алюминиевой таре. Продажа напитков в стеклянных бутылках также будет ограничена в целях безопасности.
Запрет будет действовать на главных площадках города. В Театральном сквере алкоголь нельзя будет купить с 15:00 31 декабря до 10:00 1 января. В период Рождества, ограничения затронут территории возле собора Александра Невского (в границах улица Спартака, Советской и Красного проспекта) и Вознесенского собора (в границах улиц Советской, Челюскинцев, Нарымской и 1905 года) с 15:00 6 января до 18:00 7 января.
