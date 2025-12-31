Ричмонд
Жителям ЯНАО рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь

В Салехарде (ЯНАО) температура воздуха в последний день 2025 года и 1 января будет держаться в диапазоне минус 27−30 градусов. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

Умеренно морозной выдастся новогодняя ночь на Ямале.

«В два часа ночи 1 января столбик термометра покажет 28 градусов со знаком минус. Осадков не ожидается», — говорится в прогнозе.

В вечеру первого дня нового года немного потеплеет — до минус 22 градусов. Будет почти безветренно. В Новом Уренгое погода прогнозируется такой же, как в Салехарде, в Ноябрьске чуть теплее — минус 25 градусов.

Ранее ожидалось, что в преддверии нового года на территории Ямала пройдут снегопады. Температура воздуха местами может понижаться до минус 34 градусов.

Под 30 градусов мороза будет в Салехарде в новогоднюю ночь.