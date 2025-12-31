Россиянам рассказали о жестких наказаниях за украшение авто гирляндой

В некоторых случаях украшение авто гирляндой может привести к штрафу или лишению прав.
Украшение автомобиля гирляндой может привести к серьезным административным наказаниям вплоть до лишения водительских прав на два года. Например, нарушением считается установка световых элементов, которые могут быть приняты за фонарь заднего хода, сигналы спецтранспорта или попытку скрыть госномер. Об этом рассказала Елена Рудакова в преддверии новогодних праздников.
«Если водитель установит фонарики красного цвета на передней части автомобиля или белого цвета — на задней, это может вводить в заблуждение относительно направления движения транспортного средства в темноте. За такие действия может последовать лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года», — заявила Елена Рудакова, ее слова передает ТАСС. Она отметила, что более строгое наказание — лишение прав на срок от года до двух лет — грозит за использование украшений, имитирующих проблесковые маячки спецслужб.
Эксперт также отметила, что нарушением является установка любых украшений, затрудняющих чтение государственного регистрационного знака. За это предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трёх месяцев.