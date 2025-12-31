Россиянам рассказали о жестких наказаниях за украшение авто гирляндой

«Если водитель установит фонарики красного цвета на передней части автомобиля или белого цвета — на задней, это может вводить в заблуждение относительно направления движения транспортного средства в темноте. За такие действия может последовать лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года», — заявила Елена Рудакова, ее слова передает ТАСС. Она отметила, что более строгое наказание — лишение прав на срок от года до двух лет — грозит за использование украшений, имитирующих проблесковые маячки спецслужб.