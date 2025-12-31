Врач разрешила мужчинам выпить на Новый год шампанского больше, чем женщинам

Специалист напомнила, что шампанское как газированный напиток быстро всасывается в кровь и может вызвать мгновенное опьянение. Чтобы минимизировать этот эффект, диетолог советует пить игристое вино только после приёма пищи и добавлять в бокал лёд. Также отмечается, что открытую накануне бутылку шампанского допустимо допить на следующий день при условии её хранения в холодильнике с плотно закрытой пробкой. В качестве альтернативы диетолог предложила рассмотреть сухие вина, в которых отсутствует углекислый газ.