Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач разрешила мужчинам выпить на Новый год шампанского больше, чем женщинам

Врачи-диетологи рекомендуют ограничивать потребление шампанского в новогоднюю ночь 200−300 миллилитрами и отдавать предпочтение напиткам с минимальным содержанием сахара. Соблюдение этих правил позволит снизить негативное воздействие алкоголя на организм во время праздничного застолья, отметила старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова.

Мужчинам не следует пить на Новый год более 300 мл шампанского, а женщинам — более 200.

Врачи-диетологи рекомендуют ограничивать потребление шампанского в новогоднюю ночь 200−300 миллилитрами и отдавать предпочтение напиткам с минимальным содержанием сахара. Соблюдение этих правил позволит снизить негативное воздействие алкоголя на организм во время праздничного застолья, отметила старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова.

«Без шампанского не получится праздник, так что диетологи не запрещают шампанское в новогоднюю ночь, но мера — 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин», — рассказала Наталья Денисова, ее слова передает РИА Новости. Она подчеркнула, что россиянам следует выбирать брют (от французского «сухой» или «натуральный»), поскольку в нем минимальное содержание сахара.

Специалист напомнила, что шампанское как газированный напиток быстро всасывается в кровь и может вызвать мгновенное опьянение. Чтобы минимизировать этот эффект, диетолог советует пить игристое вино только после приёма пищи и добавлять в бокал лёд. Также отмечается, что открытую накануне бутылку шампанского допустимо допить на следующий день при условии её хранения в холодильнике с плотно закрытой пробкой. В качестве альтернативы диетолог предложила рассмотреть сухие вина, в которых отсутствует углекислый газ.