Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области открыли ледовую переправу между Большеречьем и Муромцево

Теперь в регионе открыто восемь переправ из девяти.

Источник: Om1 Омск

В Омской области заработала ледовая переправа, которая соединяет райцентры Большеречье и Муромцево. Её предельная грузоподъёмность составляет 3 тонны. Об этом сообщили в администрации Большереченского района.

Напомним, что в настоящее время в Омской области работает ещё семь ледовых переправ:

«Изюкская» (Тевриз — Александровка) — здесь разрешено ездить транспорту весом до 5 тонн;

«Знаменская» (Знаменское — Качуково) — до 3 тонн;

«Аксёновская» (Аксёново — Ярково) — до 3 тонн;

«Никольская» (Усть-Ишим — Никольск) — до 3 тонн;

«Усть-Шишовская» (Усть-Шиш — Тузаклы) — до 3 тонн;

«Белоярская» (Тевриз — Кузнецово) — 5 тонн.

«Бородинская» (Тевриз — Бородинка) — до 3 тонн;

Последняя переправа, которая пока ещё не открыта из-за недостаточной толщины льда — «Черлакская». На юге Омской области она соединяет райцентры Черлак и Нововаршавку.