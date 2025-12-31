В Омской области открыли ледовую переправу между Большеречьем и Муромцево

В Омской области заработала ледовая переправа, которая соединяет райцентры Большеречье и Муромцево. Её предельная грузоподъёмность составляет 3 тонны. Об этом сообщили в администрации Большереченского района.
Напомним, что в настоящее время в Омской области работает ещё семь ледовых переправ:
«Изюкская» (Тевриз — Александровка) — здесь разрешено ездить транспорту весом до 5 тонн;
«Знаменская» (Знаменское — Качуково) — до 3 тонн;
«Аксёновская» (Аксёново — Ярково) — до 3 тонн;
«Никольская» (Усть-Ишим — Никольск) — до 3 тонн;
«Усть-Шишовская» (Усть-Шиш — Тузаклы) — до 3 тонн;
«Белоярская» (Тевриз — Кузнецово) — 5 тонн.
«Бородинская» (Тевриз — Бородинка) — до 3 тонн;
Последняя переправа, которая пока ещё не открыта из-за недостаточной толщины льда — «Черлакская». На юге Омской области она соединяет райцентры Черлак и Нововаршавку.