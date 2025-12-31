Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новогодняя ночь в Москве будет морозная, температура опустится до минус 14 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Морозная, в меру морозная: минус 12−14 градусов под бой курантов и около минус 10−12 градусов в дневные часы», — сказал Шувалов, отвечая на вопрос, какая будет погода в ночь на 1 января в Москве.
Синоптик отметил, что еще более холодная ночь будет на 2 января с температурой воздуха минус 14−16 градусов, по области — до минус 19.