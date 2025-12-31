Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае начали работу две новые ледовые переправы

Их открыли в Кунгурском и Оханском округах.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае открыли еще две ледовые переправы, которые разрешены для проезда транспорта с ограничением по весу.

В Кунгурском округе начала действовать переправа между селом Насадка и деревней Мостовая. Допустимая нагрузка на лед здесь составляет до 3 тонн.

Еще одна переправа открыта в Оханском округе. Она соединяет город Оханск и посёлок Юго-Камский. Максимально разрешённый вес транспорта — 5 тонн.

Спасатели напоминают: при любых чрезвычайных ситуациях необходимо незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.