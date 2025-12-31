В Пермском крае начали работу две новые ледовые переправы

В Пермском крае открыли еще две ледовые переправы, которые разрешены для проезда транспорта с ограничением по весу.
В Кунгурском округе начала действовать переправа между селом Насадка и деревней Мостовая. Допустимая нагрузка на лед здесь составляет до 3 тонн.
Еще одна переправа открыта в Оханском округе. Она соединяет город Оханск и посёлок Юго-Камский. Максимально разрешённый вес транспорта — 5 тонн.
Спасатели напоминают: при любых чрезвычайных ситуациях необходимо незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.