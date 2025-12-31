Ричмонд
Финансист рассказал, как пережить январь после полной зарплаты в декабре

Получение полной зарплаты в декабре грозит безденежным январём, поэтому важно проявить финансовую грамотность. Заранее стоит отложить деньги на обязательные платежи, включая ЖКХ, оплату аренды или ипотеки. Как рассказал в беседе с Life.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, также стоит выделить средства на продукты, на оплату интернета, мобильного и городского телефона, а также секций для детей.

Источник: Life.ru

Отложить стоит на отдельный счёт, чтобы не было соблазна потратить на праздники, на подарки себе, или родным, или близким, или на эмоциональные покупки под воздействием акций на маркетплейсах и в супермаркетах.

Пётр Щербаченко.

Средства на обязательные платежи — это 30−40% от зарплаты декабря. По совету экономиста, эти деньги должны считаться недоступными до момента оплаты январе, чтобы иметь средства и не влезать в кредит в первый месяц года после пышного праздника.

Ещё поможет составление бюджета на январь. Всё внесите в таблицу, включая планируемые доходы и расходы. Туда стоит включить подарки, праздничный стол, развлечения, обязательные расходы и непредвиденные расходы.

Расчёт расходов.

На подарки — 15−20% декабрьской зарплаты, праздничный стол — 20%, развлечения — 10%, и 10% резерв. Плюс 40%, которые ранее были отложены на обязательные расходы января.

«Покупайте продукты и подарки заранее. Составьте меню и список покупок перед походом в магазин», — говорит финансист.

Также следует использовать правило 24 часов: отложите покупку на сутки — если это важно, и вы вспомните про неё, значит она действительно необходима. Уже тогда, сравнив цены в магазинах, покупайте товар.

Три полезных правила.

Избегайте новых долгов на Новый год. Помните, что праздник пройдёт, а долги останутся. Используйте акции от магазинов и кешбэк для того, чтобы получить часть денег обратно и скидки при покупках данных товаров. Ведите учёт всех расходов и доходов, чтобы понимать, куда уходят деньги. Это поможет понять ненужные траты, и определить направления для экономии.

Кстати, если работодатель в принудительной форме заставляет работать в новогодние праздники за отгулы, а не двойную оплату, то его можно наказать рублём. Как наказать работодателя, который вызывает работать в праздники, но отказывается платить, читайте в материале Life.ru.

