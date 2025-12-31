Финансист рассказал, как пережить январь после полной зарплаты в декабре

Отложить стоит на отдельный счёт, чтобы не было соблазна потратить на праздники, на подарки себе, или родным, или близким, или на эмоциональные покупки под воздействием акций на маркетплейсах и в супермаркетах.
Пётр Щербаченко.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Средства на обязательные платежи — это 30−40% от зарплаты декабря. По совету экономиста, эти деньги должны считаться недоступными до момента оплаты январе, чтобы иметь средства и не влезать в кредит в первый месяц года после пышного праздника.
Ещё поможет составление бюджета на январь. Всё внесите в таблицу, включая планируемые доходы и расходы. Туда стоит включить подарки, праздничный стол, развлечения, обязательные расходы и непредвиденные расходы.
Расчёт расходов.
На подарки — 15−20% декабрьской зарплаты, праздничный стол — 20%, развлечения — 10%, и 10% резерв. Плюс 40%, которые ранее были отложены на обязательные расходы января.
«Покупайте продукты и подарки заранее. Составьте меню и список покупок перед походом в магазин», — говорит финансист.
Также следует использовать правило 24 часов: отложите покупку на сутки — если это важно, и вы вспомните про неё, значит она действительно необходима. Уже тогда, сравнив цены в магазинах, покупайте товар.
Три полезных правила.
Избегайте новых долгов на Новый год. Помните, что праздник пройдёт, а долги останутся. Используйте акции от магазинов и кешбэк для того, чтобы получить часть денег обратно и скидки при покупках данных товаров. Ведите учёт всех расходов и доходов, чтобы понимать, куда уходят деньги. Это поможет понять ненужные траты, и определить направления для экономии.
