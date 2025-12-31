Финансист рассказал, как пережить январь после полной зарплаты в декабре

Избегайте новых долгов на Новый год. Помните, что праздник пройдёт, а долги останутся. Используйте акции от магазинов и кешбэк для того, чтобы получить часть денег обратно и скидки при покупках данных товаров. Ведите учёт всех расходов и доходов, чтобы понимать, куда уходят деньги. Это поможет понять ненужные траты, и определить направления для экономии.