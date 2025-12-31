Командиры ВСУ трусливо сбежали: ВС РФ громят врага в главной крепости ДНР

Константиновку в Донецкой народной республике охватили ожесточенные бои. Российские войска постепенно продвигаются вглубь города, но противник упорно пытается сопротивляться.
Под контролем РФ находится примерно 45% города. Военно-политический аналитик Ян Гагин в разговоре с aif.ru рассказал о накаленной обстановке в Константиновке.
Бои за катакомбы ВСУ.
Наиболее интенсивные бои развернулись в промышленном районе Константиновки, где расположен металлургический завод.
«Сейчас бои идут в промышленном районе, там достаточно большой завод (металлургический — ред.). За такие объекты борьба всегда идет тяжело. Противнику есть, где укрываться. Работают артиллерия, авиация», — сказал Гагин.
Военный эксперт уточнил, что завод противник использует в качестве укрытия, что осложняет продвижение российских войск.
Командиры ВСУ давно в бегах.
Ситуация в рядах ВСУ в Константиновке патовая: боевики сдаются в плен, осознавая, что командиры бросили их на верную гибель.
«Противник активно сдаётся в плен, понимая свою обречённую позицию ввиду того, что командиры управляют своими подчиненными дистанционно, а сейчас там наблюдаются проблемы со связью. Они говорят, что командиров в Константиновке давно нет. Боевики ВСУ чувствуют себя брошенными», — сказал Гагин.
Факт бегства командования, вкупе с тяжелыми погодными условиями, деморализует украинских солдат и способствует увеличению числа сдавшихся в плен.
«Там настоящая зима, холодные ночи. Очень тяжело вести боевые действия в такой обстановке», — пояснил военный эксперт.
Константиновка откроет путь на Славянск и Краматорск.
Константиновка — один из важных ключей к освобождению ДНР, подчеркнул Гагин.
«Освобождение города откроет прямую дорогу на Славянск и Краматорск и выход на нашу административную границу согласно Конституции», — сказал он.
Военный блогер Юрий Подоляка в беседе с aif.ru отметил, что сроки освобождения Константиновки зависят от того, как скоро армии РФ удастся продавить фланги противника.