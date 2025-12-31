Диетолог Селезнева сказала, чем заменить красную икру на новогоднем столе

«Лучше, конечно, икру ничем не заменять. Однако, если это все же необходимо сделать, выбирайте слабосоленую рыбу, например, семгу или форель. Там тоже есть жирорастворимые витамины, легкоусваиваемый белок. Но опасности те же самые — нужно есть в меру, стараться не употреблять вечером и на ночь, чтобы не проснуться с отеками», — отметила эксперт.