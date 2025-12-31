Ричмонд
Диетолог Селезнева сказала, чем заменить красную икру на новогоднем столе

Диетолог Татьяна Селезнева рассказала, чем полезна красная и черная икра. Специалист посоветовала съедать не больше одной чайной ложки икры в день.

Источник: Аргументы и факты

Красная и черная икра очень полезные, в них содержатся жирорастворимые витамины А, D, Е. Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif.ru рассказала, чем можно заменить икру на новогоднем столе.

«Лучше, конечно, икру ничем не заменять. Однако, если это все же необходимо сделать, выбирайте слабосоленую рыбу, например, семгу или форель. Там тоже есть жирорастворимые витамины, легкоусваиваемый белок. Но опасности те же самые — нужно есть в меру, стараться не употреблять вечером и на ночь, чтобы не проснуться с отеками», — отметила эксперт.

Селезнева подчеркнула, что в меру нужно употреблять и саму икру.

«И красная, и черная икра — обе хороши и полезны. Но есть их нужно в меру, по чуть-чуть, на то они и деликатесы», — добавила диетолог.

Ранее диетолог Селезнева дала три совета по выбору красной икры в магазине.