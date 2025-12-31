«Лучше недоедать»: глава минздрава дал главный совет для новогоднего застолья

Россиянам порекомендовали немного недоедать в новогоднюю ночь.
В новогоднюю ночь стоит придерживаться принципа «лучше недоесть, чем переесть». Такой совет россиянам дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Не переедать — понятно. Не просто не переедать, а лучше чуть-чуть недоедать», — сказал Мурашко, говоря о советах к новогоднему застолью. Его слова передает РИА Новости.
Ранее похожие рекомендации давала нутрициолог Алла Макарова, призывая в новогодние праздники делать упор на эмоции, а не на еду, чтобы снизить риск проблем с желудком и набора веса. Она советовала облегчать традиционные блюда: заменять майонез сметаной или йогуртом, колбасу — куриной грудкой или телятиной, а также использовать хлебцы вместо обычного хлеба и творожный сыр вместо масла.