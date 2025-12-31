В МИД рассказали о российской миграционной политике

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Миграционная политика России не создает проблем для законопослушных иностранных граждан, она направлена на борьбу с нелегальной миграцией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Проводимая в России реформа миграционного законодательства нацелена, прежде всего, на дополнительное обеспечение как безопасности нашей страны и ее граждан, так и самих трудовых мигрантов. Предпринимаемые шаги не создают проблем для законопослушных иностранных граждан, но направлены на более эффективное противодействие нелегальной миграции», — сказал он.
Российский МИД оказывает всестороннее содействие МВД России, «которое является головным ведомством в этом вопросе и обладает всей полнотой информации, в налаживании контактов с зарубежными партнерами», указал Галузин.