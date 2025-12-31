Страны ОПЕК+ планируют сохранить паузу в наращивании добычи нефти

Ранее Life.ru сообщал, что Турция сократила импорт нефти из России на 12,6 процента в октябре 2025 года. За отчётный период экспортёры из России отгрузили турецким партнёрам около 1,46 миллиона тонн нефти. Этот показатель существенно ниже максимальных значений, достигнутых в сентябре.