Страны ОПЕК+ планируют сохранить паузу в наращивании добычи нефти

Следующее заседание восьми ключевых стран-участниц альянса, включая Россию и Саудовскую Аравию, запланировано на 4 января 2026 года. На нём планируется подтвердить и детализировать стратегию, согласованную ещё в ноябре 2025 года, — не увеличивать объёмы поставок в первом квартале 2026-го.
Коалиция ОПЕК+, на которую приходится около половины мировой добычи нефти, была создана в 2016 году для совместного регулирования рынка. Её решения напрямую влияют на мировые цены на энергоносители.
Ранее Life.ru сообщал, что Турция сократила импорт нефти из России на 12,6 процента в октябре 2025 года. За отчётный период экспортёры из России отгрузили турецким партнёрам около 1,46 миллиона тонн нефти. Этот показатель существенно ниже максимальных значений, достигнутых в сентябре.
