Финансист рассказал, как пережить безденежный январь

Чтобы не потратить все на Новый год, следует положить часть денег на отдельный счет.
Финансовые эксперты рекомендуют россиянам заранее спланировать декабрьские расходы, чтобы избежать нехватки денег в январе. Основной совет — сразу выделить средства на обязательные платежи следующего года и строго придерживаться составленного бюджета. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Отложить стоит на отдельный счет, чтобы не было соблазна потратить на праздники, на подарки себе, или родным, или близким, или на эмоциональные покупки под воздействием акций», — заявил Петр Щербаченко в беседе с Life.ru. По его мнению, на счет для январских коммунальных услуг, аренды, связи и детских секций следует перевести 30−40% от декабрьской зарплаты.
Эксперт также советует составить подробный бюджет, куда включить все планируемые траты. Рекомендуемое распределение оставшихся средств: 15−20% — на подарки, 20% — на праздничный стол, 10% — на развлечения и 10% — в резерв. Для экономии рекомендуется покупать все заранее по списку, пользоваться кешбэком и правилом «24 часа» для незапланированных покупок. Ключевые правила — избегать новых долгов и учитывать все расходы.