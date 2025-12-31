Финансист рассказал, как пережить безденежный январь

«Отложить стоит на отдельный счет, чтобы не было соблазна потратить на праздники, на подарки себе, или родным, или близким, или на эмоциональные покупки под воздействием акций», — заявил Петр Щербаченко в беседе с Life.ru. По его мнению, на счет для январских коммунальных услуг, аренды, связи и детских секций следует перевести 30−40% от декабрьской зарплаты.