Рената Литвинова пожаловалась на свою скуку в Париже

«Да, конечно, я скучаю по России Как часто вы читаете книги, на каком языке? На русском, конечно! Кстати, их читать, не перечитать, хотя бы русских классиков», — поделилась Рената Литвинова в своем обращении. При этом она отметила, что давно мечтала жить в Париже, и ее привлекает образ жизни французской столицы с ее прогулками, кафе и размеренным ритмом.