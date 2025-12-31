Рената Литвинова пожаловалась на свою скуку в Париже

Литвинова заявила, что скучает по России.
Актриса и режиссер Рената Литвинова, проживающая в Париже, в предновогоднем обращении к поклонникам призналась, что скучает по России. Она также рассказала о своей жизни во Франции и подчеркнула привязанность к русской культуре.
«Да, конечно, я скучаю по России Как часто вы читаете книги, на каком языке? На русском, конечно! Кстати, их читать, не перечитать, хотя бы русских классиков», — поделилась Рената Литвинова в своем обращении. При этом она отметила, что давно мечтала жить в Париже, и ее привлекает образ жизни французской столицы с ее прогулками, кафе и размеренным ритмом.
Литвинова уехала из России сразу после начала СВО, оставив пожилую маму, которая нуждается в помощи. Тогда актриса заявляла, что «больше не чувствует связи с родиной».